Revelan una polémica carta de la exnovia de Jim Carrey

La familia de Cathriona White, ex pareja del actor que se suicidó en el 2015, publicó un texto en el que ella lo responsabiliza por sus adicciones y promiscuidad.

Jim Carrey no solo debe lidiar con el dolor de la pérdida de su exnovia, sino con la supuesta extorsión que padece por parte de la madre de White y el exmarido de la maquilladora.

Ahora, los abogados del exmarido y de la madre han sacado un nuevo texto que escribió la joven en 2013 después de una de sus rupturas con Carrey.

Como publica el tabloide The Sun, en esta larga nota White afirmaría que la vida con el actor habría sido un camino lleno de espinas: "Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí, pero me rompiste como persona Jim. Yo quería conseguir a Jekyll, pero en lugar de eso tuve a Hyde. Porque te quiero, habría atrapado a Hyde durante todo el año para estar con Jekyll, pero me echaste de tu vida cuando tuviste lo que quedaba de mí que valía la pena"