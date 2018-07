Prohíben a Britney Spears consumir alcohol en su gira

El propio personal de la cantante es el que realiza los estrictos controles para que la artista no vuelva a caer en adicciones y problemas profesionales.

Britney Spears ya no es la jovencita de antes, sumida en dramas personales y profesionales que la llevaron hasta a perder la custodia de sus hijos. Hoy en día la estrella de la música supo reinvertarse y mantiene bien en alto el título de "príncesa del pop".

La cantante pasó por problemas con el alcohol, el sexo y las drogas, además de accidentes de autos y clínicas de rehabilitación.

Hoy, Britney está feliz, en forma, cantando e incluso de gira. Vive una vida familiar y (aparte de sus millones de dólares) bastante normal: en su cuenta de Instagram se la ve ensayando pasos de baile, en un musical con sus hijos o en una comilona familiar. Incluso es imagen de la firma de moda Kenzo.

"El equipo de Britney ha marcado unas líneas muy estrictas de que no se sirva nada de alcohol en el backstage, porque quieren mantenerlo alejado de ella, pero también de muchos de sus bailarines, que no tienen edad para consumirla", ha explicado una fuente a la publicación de la web Page six.