Playboy borra sus cuentas de Facebook tras escándalo de filtración

Cooper Hefner, hijo del fallecido fundador de Playboy, Hugh Hefner, emitió un comunicado en donde dijo que durante varios años la compañía no a podido expresarse en Facebook debido a las políticas que regulan el contenido publicado en la red social, fundada por Mark Zuckerberg.

El escándalo que salió a la luz, fue de que Facebook permitió que la consultora Cambridge Analytica haya accedido a datos personales de millones de usuarios registrados en la plataforma, sin ningún permiso alguno.

Esta noticia, refiere Hefner, aceleró la toma de decisión de suspender la estadía de la revista en Facebook en donde contaba con alrededor de 25 millones de seguidores en sus distintos perfiles.

La medida, fue llevada adelante ya que la afamada revista no desea ser cómplice de las prácticas que expuso los datos de millones de personas.

Esta postura, se da en apoyo a la campaña DeleteFacebook, que ya ha generado que centenares de personas borren sus cuentas de la mencionada red e incluso que el Congreso de Estados Unidos convoque a Zuckerberg a comparecer.

We are stepping away from Facebook pic.twitter.com/4yFIdk2eDE