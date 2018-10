Pharrel Williams advierte a Donald Trump con demandarlo

El cantante criticó al presidente de EE UU por usar su canción "Happy" horas después de la matanza en una sinagoga en Pittsburgh.

Pharrel Williams está molesto. ¿La razón? El atrevimiento del mismísimo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien realizó un mitín en Illinois (oeste de EE UU), en plena campaña para las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre y usó su canción Happy (que significa "feliz", en su traducción al español).

"Pharrel no le ha otorgado y no le otorgará permiso para tocar o difundir públicamente su música", inicia una carta enviada el pasado lunes al despacho del mandatario de parte de Howard King, abogado del artista, publica el portal español El País.

"El día del asesinato en masa de 11 personas de manos de un nacionalista loco, usted tocó la canción Happy ante una multitud en un evento político en Indiana", continúa el escrito difundido por el diario británico The Guardian. "No hubo nada "feliz" respecto a la tragedia infringida a nuestro país y no se concedió ningún permiso para el uso de esta canción para este propósito", aclara el letrado.

La tragedia a la que se refiere el cantante es la matanza ocurrida el pasado sábado en el centro religioso El árbol de la vida, durante la celebración del sabbat, el día sagrado en la semana judía. En ese día murieron 11 personas.