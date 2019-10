Museos se preparan para su noche

La Noche de los Museos es una actividad que tendrá este año su tercera edición. Como cada año se prevé estar en diferentes ciudades, así como también organizan un sistema de transporte gratuito.

Una opción válida para este sábado es el recorrido por los museos. Crear consciencia sobre nuestra identidad nacional es la finalidad de la Asociación de Noches de Museos que viene realizando desde el 2017 un recorrido por diferentes museos del país.

“Tenemos una identidad que si no reconocemos no podemos avanzar. Tampoco queremos quedarnos en el romanticismo del pasado. No. Conociendo el pasado tenemos una base para avanzar. Queremos valorizar todo nuestro acervo que es riquísimo” dice Rosmary Barrail, directora administrativa de la Asociación Noche de los Museos.

Según ella la identidad nacional se crea con la educación. "Como educadoras vemos debilidad en ese aspecto que trata de conocer nuestra historia, el desarrollo del arte nacional, el contemporáneo, jesuitico, franciscano, lo ancestral, las ciencias naturales, la fauna y nuestra flora. La gente no conoce” agregó Barrail.

Esta es la tercera edición del evento que ya tuvo sus logros. Posterior a este evento se creo la AMUS, la Asociación de Museólogos. También hoy los estudiantes manifiestan que quieren trabajar en un museo, lo cual es muy gratificante para la organización.

La propuesta de este sábado es abrir las puertas al público de 50 museos de Asunción y muchas otras ciudades como Concepción, Encarnación, Ciudad del Este, Hernandarias, Villeta, Villa Hayes, Luque, Capiatá, San Lorenzo, Caazapá, Ypané, Yaguarón, Ayolas, Bella Vista, Hohenau, Pirayú, Paraguari, Caacupé, Filadelfia, Loma Plata y Carmen del Paraná. Todas estas localidades se sumaron a esta actividad cultural para mostrar lo mejor de su acervo en un horario nocturno.

Habrá a disposición buses que circularán por Asunción y el Área Metropolitana, con cuatro itinerarios. También se puede realizar el recorrido en bici, auto, con la familia y amigos.

Los circuitos establecidos por la organización se conectan en intercambiadores que son sitios determinados donde se puede cambiar de bus para pasar de un itinerario al otro.

Superó el asedio de los brasileños en la Guerra Grande, la ocupación, pasó a manos privadas y finalmente fue declarado Monumento Nacional. Recientemente fue restaurado.https://t.co/75mas1yioZ#NPY #NosConecta — NPY Oficial (@npyoficial) October 3, 2019

Es importante tener en cuenta que en el centro de la ciudad, en la Plaza de los Héroes se ubicará un centro informativo y lugar para intercambiar de itinerario entre las RUTAS A y B. La frecuencia de buses aproximada será cada 15 minutos

Un punto importante será el Museo del Barro, sitio de intercambiador entre las RUTAS B y D, que unirá las ciudades de Luque y Asunción. La frecuencia de buses aproximada será cada 30 minutos.

El Centro Cultural CitiBank será el intercambiador entre las RUTAS B y C que unirá las ciudades de Capiatá, San Lorenzo y Asunción. Las ciudades de Concepción, Encarnación, Colonias Unidas y Carmen del Paraná, Ayolas, Ciudad del Este y Hernandarias tendrán sus propios circuitos.

Más de 250 voluntarios, en su mayoría estudiantes universitarios de la FADA/UNA, de la Politécnica UNA, estarán orientando a los visitantes.

La actividad organizada por la Asociación Noche de los Museos, iniciará a las 18:00 y se extenderá hasta la medianoche.