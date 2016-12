Muere George Michael

El cantante y compositor británico George Michael ha muerto en su hogar a los 53 años, informó hoy su representante.

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño", señaló esa fuente, que pidió "privacidad y respeto" para la familia del artista.

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.



El agente de la estrella del pop afirmó que "no habrá más comentarios en este momento" sobre las circunstancias de su muerte.



Una ambulancia de la región Central Sur de Inglaterra acudió a una llamada en la localidad de Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 13:42 GMT, un servicio que los medios británicos han relacionado con la muerte del cantante y que según la policía de Thames Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa.



En 2011, Michael se vio obligado cancelar varios conciertos al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida.



Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico, que saltó a la fama junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley con el dúo "Wham!".



Tras abandonar esa formación, Michael lanzó una carrera en solitario que incluye éxitos de ventas como "Listen Without Prejudice Vol. 1", su segundo trabajo como solista.



Antes, había publicado "Faith", un álbum arreglado, producido y escrito prácticamente en solitario por el músico británico que logró cuatro discos de platino en el Reino Unido. EFE