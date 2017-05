Miley Cyrus: “No estoy tomando drogas”

VIDEO. La cantante Miley Cyrus habló sobre la vida que lleva hoy en día y aseguró que hace unas tres semanas no fuma marihuana. Ella misma tomó esa decisión, aseguró.

“Odio cuando la gente no se puede adaptar. Antes solía resistirme al cambio. Pero llevo sin fumar marihuana tres semanas, que es el mayor periodo de tiempo que he estado sin fumar. No estoy tomando drogas, no estoy bebiendo, ¡ahora mismo estoy completamente limpia! Era algo que quería hacer. Es muy fácil. Si quiero algo, es muy sencillo para mí conseguirlo. Pero si alguien me hubiese dicho que no puedo fumar, no lo habría hecho. La clave es que se ha tratado de mi decisión”, dijo a una Billboard en una entrevista concedida recientemente.

La exchica Disney también habló sobre la relación que lleva con el actor Liam Hemsworth. “Necesitaba cambiar. Y cambiar cuando estás con alguien es muy difícil. De repente, dices: 'Ya no te reconozco'. Tuvimos que volver a enamorarnos”, explicó sobre su ruptura y posterior reconciliación.

