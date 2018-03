Miley Cyrus enfrenta millonaria demanda por supuesto plagio

La cantante afronta una demanda por casi 300 millones de dólares por parte de un compositor jamaicano.

Miley Cyrus se encuentra en el ojo de la tormenta por una demanda de casi 300 millones de dólares, por parte de un compositor jamaicano, quien afirma que el éxito de 2013 "We Can´t Stop" es muy parecido con una canción que grabó hace 25 años y que la joven violó los derechos de autor.

Michael May, quien lleva el nombre artístico de Flourgon, mencionó que su canción "We Run Things" fue uno de los "temas favoritos de la música reggae en todo el mundo" desde que alcanzó el número uno en su país, y que cerca del 50 por ciento de "We Can´t Stop" se deriva de su éxito.

May acusó a la cantante y a su disquera meses atrás, pero nadie respondió las solicitudes de comentarios por parte del jamaicano.

El residente de Jamaica no sólo busca detener las ventas y las interpretaciones de ‘We Can´t Stop’, también exige la cantidad de 300 millones de dólares en compensación.