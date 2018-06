Macaulay Culkin criticó a Trump con imagen de "Mi pobre angelito"

"No le importan los niños separados de sus padres", así escribió Macaulay Culkin en la red social Twitter junto con una imagen donde aparece frente a Donald Trump.

El actor estadounidense, recordado por su papel protagónico en las primeras dos películas de "Mi pobre angelito", compartió con sus seguidores en Twitter una foto junto al Presidente de Estados Unidos, cuando ambos participaron del filme navideño lanzado en 1992.

Sobre la imagen escribió: "Primera evidencia de que a Trump no le importan los niños separados de sus familias".

La frase alude a la escena en que Kevin McCallister, el personaje de Culkin, se pasea por un lujoso hotel en Nueva York, propiedad del actual presidente, y decide preguntarle a un hombre dónde se ubica la recepción.

Ese hombre estaba interpretado por Trump. "Al final del pasillo, a la izqueirda", le respondió el personaje de Trump a Kevin, y luego se alejó.

