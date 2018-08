Lindsay Lohan vuelve a las pantallas

La actriz buscar lavar su imagen, relacionada en los últimos años a escándalos debido a sus adicciones y problemas con la justicia.

Lindsay Lohan, a sus 32 años, quiere reinventarse y salir de esa vida llena de excesos y sobresaltos que ha arrastrado a lo largo de su carrera.

"Soy una persona normal, una persona amable. Una buena persona. No tengo malas intenciones. Mi pasado pertenece al pasado", declaraba recientemente en una entrevista para The New York Times la actriz estadounidense.

Pero ahora Lohan quiere mostrar su nueva cara. MTV anunció este lunes que la actriz y joven empresaria regresará a las pantallas en el reality show Lohan Beach Club. La cadena de televisión aseguró que en el programa, que espera que salga al aire en 2019, Lohan liderará un equipo de "embajadores de la marca" que la ayudarán a promover su negocio mientras ella se esfuerza por superar las tentaciones de la vida nocturna de Mykonos, publica El País.