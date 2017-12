Lanzan un adelanto de "50 Sombras Liberadas"

50 sombras liberadas, es el título que lleva esta última parte y está previsto que su estreno sea en Febrero.

Los fans están impacientes por su llegada a salas, sin embargo se han tenido que conformar con los trailers o la poca información que se ha soltado hasta el momento.

Una de las escenas que más ha emocionado es la esperada boda entre Anastasia y Christian. La pagina oficial de la película posteó en su cuenta de Twitter un adelanto de la celebración de la joven Steele con el magnate Grey. Interpretado por Jamie Dornan y Dakota Johnson, subieron una imagen en donde puede verse el primer baile de pareja.

También se puede observar un completo enfoque del vestido de Anastasia, porque en el trailer solamente puede verse en partes.

Spend Christmas with the one that matters most. #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/TSfivhDowE