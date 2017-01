La burla de Jennifer López hacia Mariah Carey

La rivalidad entre las divas al parecer se avivó luego de que la ex de Marc Anthony le diera like a un meme sobre la desastrosa actuación de su colega en el Times Square.

Desde su fallida presentación durante el pasado fin de año en Times Square en Nueva York, Mariah Carey se enfrenta a una posible demanda y aun sinfín de burlas debido a las fallas de sonido que evidenciaron su playback.

Una de ellas, fue la de su colega Jennifer López, quien le dio like a una publicación en las redes sociales. Lo curioso es que se trataba de un meme que se burlaba del ridículo de Carey, publica el portal El Universal.

"¿Alguna vez has visto un accidente al que no puedes quitarle los ojos de encima? Esa fue ella hoy", expresa Dwight Willacy, promotor de Atlantic Records, comentario al que la también actriz dio "me gusta".

Las artistas, ambas neoyorquinas, se niegan a reconocer la rivalidad o conflictos que hay entre ellas, por eso ahora Jennifer López tampoco habló y solo se limitó a dar su opinión, desde otro punto.