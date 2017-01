Kristen Stewart aseguró que Donald Trump se obsesionó con ella

"Realmente se obsesionó conmigo hace algunos años", manifestó Kristen Stewart sobre Trump, quien habría intervenido en la relación de la actriz con Robert Pattinson.

Kristen Stewart pasó por uno de los momentos más polémicos de su vida cuando afrontó su ruptura con Robert Pattinson luego de que se filtraran las fotos en las que se besaba con el productor de "Blancanieves y el Cazador", incluso el presidente de Estados Unidos se involucró en esa situación, según publica el portal Cosmopolitan.

En una reciente entrevista, Kristen confesó que mientras era el centro de los reflectores, Donald Trump le envió varios tuits haciendo referencia a la infidelidad de la actriz.

“Se volvió loco conmigo hace un par de años, realmente se obsesionó, fue muy loco”, comentó Stewart.

“Robert Pattinson no debería volver con Kristen Stewart. Ella le engañó como a un perro y lo hará de nuevo”, escribió Trump en su Twitter.

“Todo el mundo sabe que estoy de acuerdo con que Robert Pattinson debería deshacerse de Kristen Stewart. Dentro de unos cuanto años me lo agradecerá. Sé inteligente, Robert”, decía otro de los tuits, enfocado al intérprete de Edward Cullen.

Pero en ese entonces Kristen no sabía nada del hombre que le estaba enviando esos mensajes, y nunca se imaginó que llegaría a ser el presidente de E.U.

"En ese momento él era como una estrella sacada de un reality. No tenía ninguna referencia, realmente no era nadie. Pero haciendo retrospectiva, alguien me lo recordó y fue como: 'Oh, dios mío, tienes razón’”, explicó.