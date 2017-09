Kate Walsh fue diagnosticada con un tumor cerebral

Kate Walsh, conocida por ser una de las médicos de la serie "Anatomía de Grey" ha confesado en una entrevista que hace dos años fue diagnosticada con un tumor cerebral.

“Cuando la neuróloga me lo dijo, simplemente estaba ida, fuera de mi cuerpo. Tuve que llamar a mi asistente para que se enterara de todo, porque yo ya no estaba ahí. Nunca me lo hubiera imaginado”, ha revelado la actriz, de 49 años, a la revista Cosmopolitan sobre lo difícil que le supuso afrontar su situación, publica El País.

Walsh recuerda que todo comenzó a principios del año 2015 cuando se sentía constantemente agotada. “Trabajaba mucho, quizás 80 horas a la semana, y muy duro, entonces el cansancio era algo normal. Y pensé: ‘Vale estoy cansada, voy a cambiar mi rutina de ejercicios y voy a caminar y a hacer senderismo”, cuenta.

Sin embargo, todo se complicó cuando comenzaron otros síntomas añadidos al cansancio. Su profesor de pilates notó que su lado derecho se inclinaba más de lo normal en las clases, y cuando conducía notaba que se desviaba sin querer hacia el carril derecho. Pero no fue hasta el mes de abril de ese año cuando la actriz se preocupó seriamente al notar problemas de cognición. “Tenía afasia, pero no solamente no encontraba las palabras para expresarme, sino que no podía terminar las frases. Entonces empecé a alarmarme”, dice.

Walsh se ha decidido a contar ahora su enfermedad porque quiere concienciar a la sociedad sobre la medicina preventiva. “Yo no era de las que iba al médico con frecuencia, pero esto me hizo despertar. Debemos hacernos un chequeo médico de la misma manera que vamos al gimnasio, solo preventivamente, en lugar de esperar a que algo salga mal”, insiste.