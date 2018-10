Julia Roberts afectada por las críticas en Instagram

La actriz fue victima de los haters en las redes sociales por una imagen al natural que compartió en Instagram.

Hace solo algunos meses la oscarizada actriz Julia Roberts estrenó su cuenta en la red social Instagram, a pedido de sus hijos. Pero para la famosa no fue fácil la llegada a esta plataforma.

En una entrevista con Oprah Winfrey para la revista Harper's Bazzar, la ganadora del Oscar reveló lo duro que fue para ella enfrentar los comentarios negativos de los usuarios.

Hace algunas semanas, su sobrina Emma Roberts compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que compartía un lindo momento familiar junto a su tía. Pero los mensajes de muchos usuarios se enfocaron en el aspecto de la famosa actriz.

"Muchas personas sintieron la necesidad de hablar de lo terrible que me veía en la fotografía, sobre lo mal que estoy envejeciendo, de que me veía como un hombre, de por qué publico una foto en la que me veo terrible. Me sorprendió cómo me hizo sentir", confesó una de las estrellas de cine más querida de Hollywood a Oprah.

"Soy una mujer de 50 años y sé quién soy y aún así hirieron mis sentimientos. Me entristeció que la gente no supiera ver el punto de la foto, la dulzura en ella, la felicidad que brillaba en la imagen", indicó la actriz a Harper's Bazaar.

"Entonces pensé: '¿Qué pasaría si tuviera 15 años?'", añadió la actriz sobre la presión que puede generar en los jóvenes este tipo de críticas destructivas en las redes.