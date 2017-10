Jared Leto interpretará a Hugh Hefner

El actor será el encargado de ponerse en el papel del fundador de "Playboy", recientemente fallecido, en un "biopic".

El director y productor Brett Ratner ha anunciado que el oscarizado actor Jared Leto será quien protagonice la película que llevará al cine la azarosa vida de quien revolucionó en el mercado erótico desde que lanzara su conocida revista en la década de los cincuenta, Hugh Hefner.

Según ha confirmado Ratner a The Hollywood Reporter, él será el director y productor de la película a través de su compañía RatPac Entertainment. "Jared es un viejo amigo y, cuando se enteró de que tenía los derechos de la historia de Hef, me dijo: 'Quiero interpretar al personaje. Quiero llegar a entenderlo'", explica el director, que asegura que el intérprete y cantante es "la persona indicada para el papel".

"Me siento honrado por haber tenido la oportunidad de colaborar con uno de los más grandes pioneros de la historia y de los medios de comunicación, responsable de los movimientos sociales y culturales más significativos de nuestro tiempo haciendo un llamamiento por la libertad de expresión, los derechos civiles y la libertad sexual. Construyó a Playboy en una de las marcas más reconocibles de la historia. ¡Estoy muy orgulloso que me haya confiado a mi y a mi compañía con los derechos sobre su vida!", escribió el realizador de X-Men 3 hace unos días en su cuenta de Instagram. Aunque por su mensaje, el guion todavía no se ha empezado a escribir, publica El país.