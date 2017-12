Isabel Preysler aún no conoció a los mellizos de Enrique Iglesias

Preysler ha vuelto a ser abuela y por partida doble, pero según ella aún no pudo visitar a los nuevos integrantes de la familia.

La firma Porcelanosa organizó una gran fiesta en Málaga con motivo de la inauguración de su nueva tienda. Allí, se dio cita Isabel Preysler, que lució una espectacular figura con un vestido rojo. En esta ocasión, no estuvo acompañada por su pareja, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Preysler afirmó que el nacimiento de los mellizos de Enrique es una gran noticia para la familia Iglesias-Preysler, Nicholas y Lucy, tras 16 años de relación con la tenista Anna Kournikova.

Su discreción ha sido tal, que no se conocía la noticia del embarazo y no ha sido hasta el nacimiento de los pequeños cuando se ha conocido la buena nueva. "No he conocido todavía a los pequeños. De momento, no me he podido ir. Los he visto en fotos", dijo antes de señalar que todavía no se parecen a nadie.