Imponentes performance de Kravitz y TØP, cerezas del Asunciónico

El segundo día del Asunciónico estuvo cargado de puestas en escenas impecables, de grupos que demostraron porqué son artistas de primer nivel. Los Snow Patrol, Twenty One Pilots y Lenny Kravitz se robaron el show.

Pese a la inclemencia del tiempo y el lodo ocasionado por las lluvias en el complejo donde se celebró el festival, el segundo día del Asunciónico demostró porqué es el festival más importante del país, con artistas de primer nivel que presentaron una imponente y perfecta puesta en escena para el deleite de los miles de fanáticos.

Todo inició pasada las 18.00, el cantante de trap Paulo Londra, quien puso ritmo al inicio, para luego dar paso a Cuarteto de Nos que deleitó a los fanáticos.

El indie y post punk de los Interpol sonó fuerte e impecable cerca de las 20.00, dejando todo preparado para los Snow Patrol, quienes remontaron a muchos a la adolescencia con temas como Chasing Cars y Open your eyes.

A las 22.00 subieron los Twenty One Pilots, quienes se llevaron el premio a la mejor presentación visual de la noche, con una performance impecable, haciendo vibrar a los fanáticos con canciones como Ride, Stressed Out, Heathens, entre otros.

Ya a las 23.00 subió uno de los artistas más esperados del festival, Lenny Kravitz, que no se guardó nada y en su primera presentación en el país interpretó sus clásicos como American Woman, Can't Get You Out of My Mind, Fly Away y Are You Gonna Go My Way.

Lenny, con más de 30 años de carrera fue la cereza del festival con un impecable performance.

La noche cerró con el mejor techno del Dj Steve Aoki, dando fin así a un festival memorable.