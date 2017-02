Hugh Jackman retoma su lucha contra el cáncer de piel

Jackman recomendó el uso de protector solar para que sus fans no pasen por su misma situación. La estrella realizó una selfie con una venda en la nariz y lo publicó en su cuenta de Twitter e Instagram.

Él sufre de carcinoma basocelular nuevamente, que si bien es la forma más frecuente del cáncer de piel, en raras ocasiones conduce a la muerte.

La estrella se sometió a este tratamiento en al menos cuatro ocasiones pasadas desde el año 2013, según el portal internacional CNN.

Another basal cell carcinoma. Thanks to frequent checks & amazing doctors, all's well. Looks worse w the dressing on then off! WEARSUNSCREEN pic.twitter.com/IA7N6Ca3Oe