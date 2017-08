Halle Berry vivió en un refugio para indigentes

La actriz confesó que hubo un tiempo en sus inicios en esta profesión que tuvo que vivir en un refugio para personas sin hogar.

Halle Berry, la única mujer negra ganadora del Oscar a la mejor actriz (Monster’s Ball, 2001) confesó en una entrevista con People que vivió en un refugio para indigentes.

“Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero y ella me dijo que no, algo que me llevó a estar un año sin hablarme con ella, pero probablemente sea una de las mejores cosas que hizo por mí”, recordó.

"Si quieres estar allí, entonces lo resuelves. Renunciar nunca fue una opción", respondió la madre de la actriz en aquella oportunidad.

Halle había abandonado Cleveland, su ciudad natal, para probar suerte en Nueva York. En aquel momento la actriz llegó a compartir habitación con otros sin techo de la Gran Manzana.