Hackean y filtran capítulos sin estrenar de "Game of Thrones"

HBO confirmó haber atravesado un "incidente cibernético" que está "investigando" junto a fuerzas gubernamentales y empresas de ciberseguridad.

HBO no brindó mayores detalles, tras la filtración por parte de un grupo de hackers del guión del próximo episodio -aún no estrenado- de la serie Game of Thrones.

El anuncio de HBO tiene lugar luego de que el domingo un grupo de atacantes informáticos se adjudicara, a través de un mail enviado a algunos periodistas estadounidenses, haber conseguido 1,5 terabytes de información de esa compañía, publica Clarín.

"Hola a toda la humanidad", escribió el grupo de atacantes y continuó: "La mayor filtración de la era del ciberespacio está sucediendo", según citó Entertainment Weekly.