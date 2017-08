George y Amal Clooney están ayudando a unos 3.000 niños sirios

El famoso matrimonio se ha asociado a Google y HP para donar más de tres millones de dólares a un proyecto de UNICEF para lograr la escolarización de menores refugiados.

El intérprete, de 56 años, y la abogada experta en Derechos Humanos se pusieron manos a la obra y ahora presentan un proyecto con el que pretenden ayudar a cerca de 3.000 niños sirios refugiados a ir a la escuela este año en Líbano, publica el portal El País.

La educación de casi 3.000 de estos niños sirios será financiada a través de una asociación anunciada por The Clooney Foundation for Justice con Google, que representa unos 2,25 millones de dólares, además de una subvención de tecnología por un millón de dólares que dará la compañía HP.

El apoyo de la fundación del actor al proyecto que lidera UNICEF ayudará a siete escuelas públicas a educar a niños que no están actualmente en institutos educativos, y apoyará un programa piloto de herramientas tecnológicas en estos centros para infantes sirios refugiados y libaneses, dijeron los Clooney.

La educación de casi 3.000 de estos niños sirios será financiada a través de una asociación anunciada por The Clooney Foundation for Justice con Google, que representa unos 2,25 millones de dólares, además de una subvención de tecnología por un millón de dólares que dará la compañía HP. El apoyo de la fundación del actor al proyecto que lidera UNICEF ayudará a siete escuelas públicas a educar a niños que no están actualmente en institutos educativos, y apoyará un programa piloto de herramientas tecnológicas en estos centros para infantes sirios refugiados y libaneses, dijeron los Clooney. "Miles de jóvenes refugiados sirios están en riesgo: el riesgo de nunca ser parte productiva de la sociedad. La educación formal puede ayudar a cambiar eso", afirmó la pareja en un comunicado de prensa. "No queremos perder una generación entera porque tuvieron la mala suerte de haber nacido en el lugar equivocado en el momento equivocado", añadieron.

La educación de casi 3.000 de estos niños sirios será financiada a través de una asociación anunciada por The Clooney Foundation for Justice con Google, que representa unos 2,25 millones de dólares, además de una subvención de tecnología por un millón de dólares que dará la compañía HP. El apoyo de la fundación del actor al proyecto que lidera UNICEF ayudará a siete escuelas públicas a educar a niños que no están actualmente en institutos educativos, y apoyará un programa piloto de herramientas tecnológicas en estos centros para infantes sirios refugiados y libaneses, dijeron los Clooney. "Miles de jóvenes refugiados sirios están en riesgo: el riesgo de nunca ser parte productiva de la sociedad. La educación formal puede ayudar a cambiar eso", afirmó la pareja en un comunicado de prensa. "No queremos perder una generación entera porque tuvieron la mala suerte de haber nacido en el lugar equivocado en el momento equivocado", añadieron.