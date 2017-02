Festival Internacional de Blues regresa con destacados exponentes

El 2, 3 y 4 de marzo se realizará la tercera edición del Festival Internacional de Blues en Asunción convocando a numerosos fanáticos del Blues.

Este festival se realizará en el Teatro Municipal en las fechas anteriormente citadas, desde las 20 horas y las entradas serán de G. 40.000 por noche. Músicos de Paraguay, Colombia y Argentina brillarán en el escenario.

En la noche del 2 de marzo se realizará presentaciones de artistas nacionales como Gustavo Viera Blues Band, Pacita Diéz Pérez Jazz Band y la agrupación The Deeks. En la segunda noche, enfocada en el Chicago Blues & Swing con las representaciones de Gabriel Lema Trío con Maglo Montórfano, Blueroom y desde Argentina Adrián Jiménez Blues Armónica.

En el cierre, el estilo se basará en el Hill Country Blues con la presentación de Gustavo Sánchez Haase & The One Man Band, el colombiano Carlos Elliot Jr. Power Blues Dúo y como cierre estelar se presentará la Big Band especialmente conformada para esa noche, The Borders All Stars Band.