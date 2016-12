Familia de George Michael niega "circunstancias sospechosas"

"La familia y los amigos cercanos de George aprecian más allá de cualquier palabra el increíble derroche de amor hacia él que se ha producido en las horas y los días que han pasado desde su muerte", señala el comunicado.

La policía británica informó el domingo por la noche de que el deceso del artista se está tratando como una muerte "inexplicada" aunque "no sospechosa", mientras que el agente del compositor, Michael Lippman, aseguró a la publicación estadounidense Billboard que se trató de un fallo cardíaco.



El novio de la estrella del pop, Fadi Fawaz, relató hoy al diario británico "The Telegraph" que encontró a Michael sin vida en la cama cuando fue a recogerle a su casa la mañana del día de navidad: "No sabemos qué ha pasado todavía", aseguró.



El periódico británico cita fuentes cercanas al cantante para sugerir que Michael consumía heroína y había ido de urgencias al hospital en diversas ocasiones por sobredosis. EFE