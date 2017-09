Fallece Charles Bradley, privilegiada voz del soul

VIDEO. Una de las últimas grandes voces del Soul falleció a los 68 años a causa de un cáncer de estómago en su residencia en Brooklyn.

Sin apenas estudios y dentro de una familia sin recursos, Charles Bradley tuvo que trabajar de todo, sin poder dedicarse profesionalmente a la música. Fueron muchos años pasando por cocinas, oficinas de mensajería y cualquier cosa que le saliera para ganarse unos dólares. Incluso durante una temporada llegó a dormir en la calle. Finalmente, cercano al medio siglo de vida y tras una llamada de su madre para que se fuera a vivir con ella a Nueva York, consiguió un trabajo como imitador de James Brown en un garito de Brooklyn.

Nacido en Gainesville, Florida, este músico de garganta desgarradora quedó en 1962 impactado a los ocho años al ver por primera vez en directo a James Brown en una de sus incendiarias actuaciones del Apollo Theater de Harlem, publica El País.

Su poderosa voz y gran capacidad de interpretación le permitieron comenzar una carrera solista en el ocaso de su vida, donde cosechó tres discos –No Time for Dreaming (2011), Victim of Love (2013) y Changes (2016)- y pudo dejar atrás su rol de doble para dar paso a la estrella.