Emotiva despedida al comediante Emilio Disi

VIDEO. El actor de 74 años falleció este miércoles tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón, enfermedad que lo aquejaba

El actor y humorista Emilio Disi murió a los 74 años, después de perder la batalla contra el cáncer de pulmón. Hace un mes fue internado de urgencia y permanecía desde entonces en un instituto especializado en el tratamiento del cáncer en ese país.

La afamada conductora Susana Gimenez, con quien el comediante trabajó muy de cerca, le brindó un sentido homenaje en su cuenta de Instagram.

El actor, cuyo nombre real era Emilio Roberto Parada, es considerado uno de más grandes comediantes de la Argentina.

En noviembre de 2017 se le vio en el programa de la diva argentina, delgado y desmejorado, hablando sobre su enfermedad. Con entereza compartió con el público lo que le estaba pasando: "Me agarró una neumonía y tenía un dolor muy fuerte en la cintura, entonces no se sabía de dónde venía, y me mandaron a hacer una tomografía computada, y apareció un tumor maligno en el pulmón".

En diciembre, su ausencia en el programa final de Susana fue notoria. Giménez brindó en el escenario por él y dijo: "Nos está viendo desde terapia intensiva. Entra y sale, pero va a zafar". Luego se supo que había sufrido una intoxicación por uno de los medicamentos que le estaban suministrando, pero consiguió recuperarse. Tuvo cuatro hijos. Fue querido por sus colegas y reconocido por los productores y empresarios del ambiente así como el público que lo reconoce como un maestro del humor y de la improvisación.