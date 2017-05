Dwayne Johnson con deseos de llegar a la presidencia de EE.UU.

El popular actor Dwayne Johnson, más conocido como “La Roca Johnson”, quien tuvo uno de los papeles principales de la saga Rápido y Furioso en su octava entrega y otras decenas de películas, admitió recientemente que está interesado en la política de su país.

En una nota dada a la revista GQ ‘La Roca’ expresó que tiene deseos de llegar a la Casa Blanca y calificó esa oportunidad como algo real.

Además dijo que para llegar al cargo el equilibrio y el liderazgo es algo muy importante y una vez asumido la responsabilidad, el camino para encaminar una nación es la de buscar siempre un acuerdo de conformidad con todas las partes para así evitar conflictos.

En dicho punto, la declaración del actor es una clara crítica al actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El próximo estreno el Jhonson será la película Guardianes de la Bahía, que está basada en la serie con el mismo nombre, del año 1989.

Ready for summer in a bottle? Sit back, put it to your mouth & drink it in. The Avengers of the Beach are coming to save U. #BAYWATCH MAY 25 pic.twitter.com/Geau8R4IKm