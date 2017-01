Donald Trump trata de asquerosa a Madonna

A Donald Trump parece importarle poco su investidura y sigue actuando como ha hecho siempre. El actual presidente de los Estados Unidos no se ha callado ante las críticas de Madonna y ha decidido responderla.

El pasado 21 de enero la cantante acudió a una marcha de mujeres en Washington donde estuvieron más famosos, en ese acto hizo estas declaraciones contra Donald Trump. " He pensado más de una vez en volar por los aires la Casa Blanca con tres jodidas bombas, pero sé que eso no cambiaría nada. No podemos caer en la desesperanza. Debemos amarnos los unos a los otros o morir, y yo elijo el amor".

Luego de estas palabras, Donald Trump decidió no callarse nada y respondió con dureza -también con muy poca elegancia-. " Honestamente, es asquerosa. Creo que se hace daño a sí misma y hace daño a esa causa", publica el portal Terra.