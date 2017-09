Desaparece el hermano de Ricky Martin

El cantante está muy preocupado por la desaparición de su hermano tras el paso del Huracán María por su Puerto Rico natal.

Por medio de las redes sociales Ricky Martin ha manifestado su dolor y preocupación por el paso del terrible Huracán María.

"Estoy muy preocupado porque no he podido comunicarme con mi hermano, no sabemos dónde está". Estoy seguro de que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre", ha asegurado el puertorriqueño en un vídeo que ha compartido con sus seguidores en su cuenta de Instagram.

Please donate. Link in bio. #hurricanemaria youcaring.com/rickymartin Una publicación compartida de Ricky (@ricky_martin) el 23 de Sep de 2017 a la(s) 12:53 PDT

El cantante no ha querido especificar cuál de sus cinco hermanos es el que aún continúa desaparecido pero anima a sus fans a colaborar en la medida de sus posibilidades a la reconstrucción del país, ya sea a través de donaciones o mediante ayuda humanitaria en un fondo que él mismo ha creado y para el que pide colaboración.