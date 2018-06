Demi Lovato estrena conmovedora canción sobre su adicción

VIDEO. La cantante estrenó nueva música donde pide disculpas a su mamá, papá y a sus fans. "Quiero ser un ejemplo, pero soy humana, les pido perdón por volver a este lugar", dice el tema.

Demi Lovato celebró seis años de estar sobria el pasado 15 de marzo, pero la adicción al alcohol fue más fuerte y la misma volvió a caer.

La cantante hizo la valiente confesión en su más reciente canción llamada "Sorber".

"A los que nunca me abandonaron, ya hemos transitado esta ruta. Les pido perdón, ya no estoy sobria", dice la letra del tema recientemente lanzado.

La cantante también habla de su deseo de ser un ejemplo, "Quiero ser un ejemplo, pero soy humana… Les pido perdón por volver a este lugar. Les prometo que buscaré ayuda. No fue mi intención. Me pido perdón a mi misma". En los últimos meses, la estrella había anticipado en su cuenta de Twitter que iba a decir su "verdad" y que a mucha gente no le gustaría.