Critican a "Superman" por sus dichos de cómo conquistar a una mujer

El actor Henry Cavill dijo que los hombres de hoy no pueden insistir en una conquista, ya que rápidamente se convierten en "violadores".

Henry Cavill, actor que da vida al actual Superman, lanzó unos comentarios que ofendieron al movimiento #MeToo por que rápidamente se disculpó.

"Hay algo maravilloso sobre un hombre persiguiendo a una mujer. Hay un punto de vista tradicional sobre eso, lo que está bien. Creo que una mujer debería ser piropeada y perseguida, pero puede que yo sea un poco anticuado por pensar así", expresó para la revista GQ de Australia

Más adelante, agregó: "Es muy difícil hacer eso si existen ciertas reglas determinadas. Porque entonces es algo como: 'Bueno, mejor no voy a hablar con ella porque van a tildarme de violador o algo así'". Cavill bromeó que es mejor volver a una relación con una ex novia que coquetear con alguien nuevo. "Mejor llamo a una ex novia y vuelvo a esa relación que jamás funcionó'", publica Infobae.

Ante el fuerte rechazo que recibió por sus comentario, pidió una disculpas públicas.