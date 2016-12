Conmovedor mensaje de Vin Diesel a Paul Walker

La última entrega que vimos de esta franquicia en el cine fue Rápidos y Furiosos 7, donde por última vez pudo ser visto el actor Paul Walker en la piel de Brian O'Conner.

Walker falleció en 2013 luego de sufrir un trágico accidente automovilístico, justo en medio de la filmación de la película, así que la producción de la misma se vio interrumpida mientras los integrantes del elenco vivían el luto de un momento tan duro.

Su compañero de reparto, Vin Diesel, ha sido tal vez uno de los que más ha sufrido con la partida de Walker, y aún hoy, tres años después de su muerte, sigue lamentando su partida al no poder seguir compartiendo con él las mieles de un proyecto que ambos iniciaron y vieron crecer, publica el portal E! Online.

Recientemente Diesel tomó su cuenta de Instagram para escribirle a Paul, "El arduo camino a la producción, la retadora tarea de filmar este último capítulo. El tráiler que ha roto records en su debut y el impacto del mundo por lo que implica el camino oscuro".

Y continuó diciendo, "Tú, Pablo, me diste fuerza… Propósito y determinación. Te prometí que haríamos algo de lo que estuvieras orgulloso y rezo porque así lo hagamos… Te extraño".

"Familia sobre todo", concluyó.

Se espera que en abril de 2017 The Fate of the Furious llegue a los cines del mundo, y mientras ese momento se acerca, muchos fanáticos de la saga se preguntan si esta nueva película tendrá un guiño especial en honor a Walker.