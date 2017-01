Céline Dion participará en el soundtrack de la "Bella y la Bestia"

Una de las películas más esperadas de 2017 es el live-action de 'Beauty and the Beast', protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens.

Hace unos días se supo de Ariana Grande y John Legend serán los encargados de interpretar el tema oficial de la pelicula, aquel que Céline Dion hizo famoso junto a Peabo Bryson cuando se estrenó la versión animada en 1991.

Ahora la ganadora del Grammy, Céline, ha confirmado que volverá a participar en el soundtrack de "La Bella y la Bestia" con un nuevo tema, según publica Cosmopolitan.

"Estoy encantada de anunciar que interpretaré una nueva canción original, "How Does A Moment Last Forever", para la versión live-action de 'La Bella y la Bestia' de Disney. Ser una parte de la película original fue una experiencia mágica en mi vida, y estoy realmente honrada de ser parte de esta película de nuevo", escribió junto a una imagen de los personajes principales.