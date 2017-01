Cancillería galardona a Berta Rojas por su labor musical

Este jueves, la Cancillería Nacional otorgó la distinción "Orden Nacional del Mérito Don José Falcón" a la reconocida guitarrista clásica, Berta Rojas por su labor y trayectoria musical en el Paraguay.

La resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que la condecoración es en muestra de gratitud nacional por los extraordinarios y excepcionales servicios prestados de la guitarrista.

Rojas es sin duda una de las mayores exponentes de la cultura musical paraguaya que destaca en el exterior. Gracias a su trabajo, nuestra música es conocida de una manera excepcional a nivel nacional y extranjero, destacó el ministro Eladio Loizaga.

"Cuando me comunicaron que me concederían esta distinción me sentí honrada doblemente ya que José Falcón fue un distinguido embajador de paz y de cultura, mi alma se llenó de orgullo no solamente por los caminos transitados con la guitarra que hoy reciben este reconocimiento, sino también por el trabajo diplomático llevado adelante, por eso me siento muy agradecida", expresó la flamante galardonada.

Recordó que lleva 25 años de trayectoria internacional, haciendo sonar la música paraguaya en casi 50 países desde su guitarra. Importantes medios foráneos la calificaron como embajadora de la guitarra clásica, informó el portal IP.

Berta Rojas fue nominada en tres oportunidades a los premios Grammy Latino. Entre sus proyectos destaca seguir con orquesta ensamble Pu Rory, siguiendo con las giras en los colegios.

Otra de sus metas es grabar un material discográfico en abril para lanzarlo en mayo o junio y continuar con los conciertos en otros puntos del mundo.