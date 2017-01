Beyoncé y Radiohead lideran el cartel de Coachella 2017

El famoso festival de Indio, California se llevará a cabo del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril con grandes artistas internacionales.

Beyoncé y la banda británica Radiohead encabezan el cartel de Coachella, según informaron los organizadores. El icónico festival de música alternativa se celebrará en dos fines de semana consecutivos: del 14 al 16 y del 21 al 23 de abril en la ciudad californiana de Indio, a unas dos horas en auto al este de Los Ángeles, publica el portal El País.

Radiohead se presentará en el primer día del evento, el viernes. Le acompañarán The XX, Empire of the Sun y Crystal Castles. Beyoncé hará su debut en solitario el sábado. La estrella del pop se había presentado en 2014 al lado de su hermana Solange y había sido una de las invitadas especiales en la presentación de su esposo, Jay Z, en 2010.

El pase de admisión general para los tres días costará 399 dólares y estará disponible en la página web oficial del festival. Un pase que incluye traslados al área donde se realizarán los conciertos se cotizará en 474 dólares.