Berta Rojas: "Yo sólo puedo retribuir a mi gente con más música"

Actualmente, está formando los pasos de sus alumnos que intregan el grupo Ensamble Pu Rory. Muchos de ellos ya están trascendiendo internacionalmente, siendo invitados a ser partes de espectáculos en Estados Unidos e Inglaterra, e incluso, transmitieron su deseo de abrazar fuertemente esta vocación y talento siguiendo Musicología, cargo que no existe en el país.

Así también está trabajando en el disco Felicidade con el aclamado artista brasileño Toquinho. Expresó su entusiasmo de mezclar el ritmo de la música brasileña junto a la polca y guarania paraguaya.

Compartió que con el músico extranjero aprendió más sobre la humanidad de muchas personas. "Cuanto más grande el artista, más humilde, generoso y cercano es. Hay tanta gente que tiene dos o tres méritos y ya se cree intocable mientras que gente como Toquinho, cada labor que hace es un triunfo y lo convive de manera natural".

La laureada maestra también explicó que, si bien Paraguay no es muy conocido o no genera noticias para el exterior, es sorprendente saber que conocen grandes exponentes de la cultura como Luis Alberto del Paraná y Agustín Barrios, así como en el ámbito deportivo, no se puede dejar de lado la presencia de José Luis Chilavert.

Por otra parte, Rojas habló sobre un plan de Cultura que tiene que ver con el potenciamiento de este rubro como lo es la economía naranja, además de becas al exterior que no sólo constituyan ciertas carreras y posgrados, si no también áreas de música y becas de grado.

Tras ser consultada sobre el aporte de la música a su persona, contestó que le dio la posibilidad de profundizar su interior, pasar más tiempo con ella y buscar su voz.

También habló sobre las batallas ganadas con mucho sacrificio contra el cáncer que padeció. El apoyo de las personas, las oraciones dedicadas hacia ella y el calor humano que sintió durante este proceso, aseguró que nunca encontrará forma de agradecer el detalle de su gente. "El privilegio que siento es grande, a ellos sólo le puedo retornar con más música, promocionando lo más lindo que tiene el país", aseveró para el programa Al Pie de la Letra de Noticias Paraguay.

Asimismo, manifestó que esta enfermedad acabó con su posibilidad de compartir escenario con su artista favorito: John Williams, sin embargo, afirmó que este mal fue beneficioso parando bruscamente sus actividades y en ese momento descubrió que existen estrellas para admirar en el cielo, seres queridos con quienes quiere pasar tiempo y pájaros que la despiertan con su delicado canto.

Mirá la entrevista completa abajo: