Ben Affleck habla sobre el icónico meme "Sad Affleck"

VIDEO. Luego de un año, Ben Affleck ha decidido hablar sobre aquel momento en que fue entrevistado para promocionar "Batman v Superman: Dawn of Justice" y un congelado gesto en su rostro se convirtió en meme.

Y es que, al ser interrogado por las críticas que había recibido su película, el actor de 40 años prefirió optar por el silencio y dejar que su compañero de reparto Henry Cavill respondiera la pregunta.

Durante esos segundos, un youtuber aprovechó la cara de tristeza del neoyorquino para editar sobre el clip la canción 'The Sound of Silence' de Simon & Garfunkel. El vídeo recorrió el mundo y el clásico tema de folk entró en el Top 10 de la lista Billboard de abril del año pasado, publica el portal Terra.

Ahora, con motivo de su cuarta cinta como director 'Live by Night', el actor acudió a hacer una entrevista para la BBC Radio 1. Allí fue preguntado por el famoso meme 'Sad Affleck', y el estadounidense supo responder con sentido del humor: "Me enseñó a no hacer entrevistas con Henry Cavill, donde yo no digo nada y puedan poner canciones de Simon & Garfunkel encima. Es una de las cosas que aprendí".