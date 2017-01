Ben Affleck amenazó con dejar "Batman"

El actor afirmó que aún no existe ningún guión y que si no es realmente "grandioso", se retiraría de la última película de Batman.

Ben Affleck está muy seguro de no querer volver a ser criticado por el paso que dio con Batman vs. Superman: El amanecer de la Justicia, que pese al éxito en la taquilla, no conquistó a los fanáticos ni a la prensa especializada.

Es por eso que el actor de 44 años se encuentra analizando profundamente si The Batman será su siguiente filme como cineasta, publica el portal argentino Infobae.

"No hay nada concreto y no hay guión. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película", afirmó Affleck en una entrevista con The Guardian.