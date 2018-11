La cantante y actriz hizo una encendida sesión de fotos para una revista donde dejó ver su escultural figura a sus 49 años.

Jennifer López sorprendió nuevamente a todos al posar semidesnuda en la revista InStyle en su número de diciembre, del que protagoniza la portada.

La diva de 49 años aparece en la publicación vestida con un pantalón blanco y un sueter negro, así como una gran capa turquesa. Pero, las fotos que más han llamado la atención son las del interior donde se puede ver a la intérprete con una capa de lentejuelas larga colocada de costado, de modo que se la puede ver semidesnuda, publica El País.

En julio de 2019 López cumplirá 50 años y no le da miedo, no está perdiendo energía, no le falla la memoria ni se siente cansada. Pero sí nota que sus excesos con las pantallas le harán perder vista y que pronto necesitará gafas para leer. También le duele la espalda, y ha introducido nuevos ejercicios con más peso en su rutina de entrenamiento porque está perdiendo masa muscular. Pero, como ella dice, "me he cuidado mucho, y eso se nota ahora".