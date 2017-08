Ariana Grande vuelve a cancelar un concierto

La cantante ya había suspendido dos conciertos en Monterrey (México), ahora Grande volvió a suspender su actuación en Vietnam unas horas antes de comenzar.

Desde que Ariana Grande se viera envuelta en el trágico atentado del pasado 22 de mayo que sesgó la vida de muchas personas en Manchester, la cantante no ha vuelto a ser la misma. Ariana, que entonces tuvo que aplazar su gira debido a su estado de shock emocional, se ha visto obligada de nuevo a cancelar un concierto, esta vez por problemas de salud, publica el portal Hola.

Ariana tenía programado una actuación en Vietnam, en el Quan Khu 7 Stadium, la noche del 23 de agosto de 2017, sin embargo no pudo celebrarse por un contratiempo de última hora y fue ella misma quien comunicó la cancelación del show.

"Mis chicos de Vietnam, me disculpo desde el fondo de mi corazón pero estoy luchando con algunos problemas de salud en este momento. Vine aquí, a Vietnam, tan emocionada por el concierto, pero mi médico no me permite presentarme ante vosotros esta noche", explicaba Adriana con tristeza apenas unas horas antes del concierto. "Lo siento, lo siento. No hay nada que odio más que hacer esto, pero yo les prometo que se los recompensaré en el futuro, los amo y les agradezco por su comprensión". Así se despidió Ariana disculpándose de nuevo, dándoles las gracias por el cariño y la comprensión y recordando que son lo más importante para ella.