Angelina Jolie y Brad Pitt detienen el divorcio

Según informaciones de medios internacionales, los actores habrían paralizado el proceso de divorcio iniciado en 2016.

"El divorcio ya no sigue", dijo una fuente cercana a "Brangelina" -como era conocida la pareja- a la revista Us Weekly. "No han hecho nada para avanzar durante varios meses y nadie cree que alguna vez lo harán".

Aparentemente el giro se debería al esfuerzo de Brad Pitt para superar sus problemas con el alcohol que, junto con los violentos enfrentamientos con su hijo mayor Maddox, habían sido la principal causa de la separación de la pareja más estable de Hollywood.

El propio Pitt habló hace poco de su lucha contra la adicción. "Estaba tomando demasiado", declaró en mayo a GQ. "Se había convertido en un problema. Y estoy muy feliz de que haya pasado medio año, que ha sido agridulce, pero tengo mis sentimientos en mis manos otra vez", agregó la estrella de 53 años.