Angelina Jolie podría ser una inmortal en el Universo Marvel

Medios internacionales informaron que la actriz está negociando su vinculación a una de las próximas películas de Marvel.

Angelina Jolie se encontraría en plena negociación para formar parte de las próximas películas de Marvel, The Eternals, que será dirigida por Chloe Zhao.

Hasta el momento no se sabe a quién representaría Jolie en el filme, sobre todo porque no se sabe aún qué personajes aparecerán en la película. Además, Marvel no ha hecho ningún anuncio oficial.

La ganadora de un Óscar por "Inocencia interrumpida" está actualmente en negociaciones con Disney para unirse a la película, según informa Deadline.

Por de pronto se desconoce cuál sería el papel que interpretaría en esta adaptación del cómic creado por Jack Kirby en 1976.