La modelo brasileña le dice adiós a la pasarela más estricta sobre el físico de sus protagonistas, meses después de anunciar que sufre de depresión.

Adriana Lima, una de las famosas ángeles de Victoria’s Secret, anunció que no volverá a desfilar para la firma lencera que la ha puesto en la cima como una de las grandes top models.

"No volveré a sacarme la ropa por una causa vacía", afirmó la modelo de 37 años. Adriana Lima, considerada como "la modelo más sexy del planeta" según la enciclopedia de la moda models.com, es la cuarta mejor pagada según el último ranking de la revista Forbes.

"Estoy cansada de las imposiciones, nosotras, como mujeres, no deberíamos continuar viviendo en un mundo con tales valores superficiales. No es justo para nosotras, y más allá de la justicia, es insano física y mentalmente cómo la sociedad nos impone cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos estar físicamente... Quiero cambiarlo, en nombre de mi abuela, de mi madre y de todas mis antecesoras que hayan sido etiquetadas, presionadas e incomprendidas", ha desvelado. "Yo haré ese cambio y comenzaré por mí. Me niego a seguir. Estoy cerca de ti, a tu lado. Vamos a cambiar el mundo". Ahora acaba de cumplir su promesa bajándose para siempre de la pasarela que es el sinónimo del culto al cuerpo, de la dictadura de las medidas perfectas.