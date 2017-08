Acusan a Taylor Swift de copiarle a Beyoncé

VIDEO. Fanáticos de Beyoncé notaron que hay muchas similitudes entre el video de "Formation" y el de Taylor.

Luego de que Taylor eliminara todo el contenido de sus redes sociales para crear suspenso, el miércoles sorprendió al reaparecer con varias noticias. Por un lado, Taylor anunció que su nuevo disco se llama Reputation y que saldrá a la venta el 10 de noviembre. Por el otro, mostró la portada del mismo e informó que días más tarde difundiría su primer single, "Look What You Made Me Do".

El "ruido" que hicieron las comparaciones fue tal que llegó al director del clip, Joseph Kahn, frecuente colaborador de Swift, a quien dirigió en los videos de "Bad Blood", "Blank Space" y otros singles del disco ganador del Grammy 1989 y quien tuvo que echar por tierra las acusaciones de copia.

Video de Beyoncé

Video de Taylor Swift