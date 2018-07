Acusan a Ed Sheeran de plagio

VIDEO. Es uno de los cantantes más exitosos actualmente pero esta vez vuelve a verse envuelto en un litigio.

Ed Sheeran, reconocido ídolo pop, fue demandado por 100 millones de dólares por haber plagiado el tema de 1973 "Let's Get it On" de Marvin Gaye en su canción "Thinking Out Loud", editada en 2014 en su disco X.

La demanda la realizó la compañía Structured Asset Sale, la cual es dueña de la tercera parte de los derechos de autor de "Let's Get It On", y que en los documentos presentados alega que la composición de Sheeran - ganadora del Grammy a la mejor canción de 2015 - comparte los mismos ritmos, melodía, armonía, tambores, base de bajos, coros, tempo y síncope que la de Gaye y Edward Townsend.