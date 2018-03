Estrella de 'Las Herederas': "Creo que hay más aceptación que rechazo"

La actriz Ana Brun, de la galardonada película, 'Las Herederas', fue entrevistada por el prestigioso portal BBC. Afirmó que, a su percepción, el film genera en Paraguay más aceptación antes del rechazo.

"Tenemos detractores, porque somos viejas y encima lesbianas (en la película). Pero afortunadamente creo que hay más aceptación que rechazo", alegó la actriz.

Habló sobre el reflejo de la sociedad paraguaya en la película en donde existen señoras que gusta reunirse a jugar cartas, tomar té y contarse los chismes del vecindario. Hay un sector, según su percepción, que continúa siendo conservador, mientras que otro evoluciona.

Adelantó que los hombres están ausentes en la historia de 'Las Herederas' ya que no cuentan para la vida de estas mujeres.

Destacó además que en el país, por muchos años se vivió una gran prisión 'donde parecía que nadie sabía nada' al ser vedados los ciudadanos a no hablar sobre ciertos temas.

"Para algunos la vida era más fácil y otros pasaban realmente las de Caín. La dictadura que vivió el Paraguay dejó muchas huellas, pero las ataduras se han ido rompiendo y el país va conformando un nuevo rostro", alegó.

Mencionó que decidió dejar de lado el teatro, pero surgió la oportunidad de trabajar en la película de Marcelo Martinessi. "Me llamó un primo mío, que tiene una productora, y me dijo: 'He leído el guión de Martinessi y ese papel es para vos'. Y lo leí y me gustó, aun cuando sabía que el tema del lesbianismo iba a crear roncha".

