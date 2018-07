"Las Karashans" seguirán haciendo reír al público

La desopilante comedia teatral Las Karashans debutó a sala llena sobre las tablas del Teatro Latino.

Luego del éxito de las primeras funciones, el conocido humorista Gustavo Cabaña y el instagramer del momento La Comadre seguirán subiendo a escena para hacer que el público estalle de risa todos los viernes y sábados, a las 21:00; y los domingos, a las 20:00, durante el mes de julio.

Las Karashans sueñan con parecerse a las hermanas Kardashian, muy populares por su glamour y belleza, que alcanzaron la fama internacional en el reality show Keeping up with the Kardashians. Ellas están acompañadas por un elenco de bailarines, gran despliegue de luces, escenografía y vestuario.

Suben a escena sketchs de personajes ficticios, como La Yuruneka o La Adivina, nacidos de los videos virales de La Comadre en Instagram, al igual que otros nuevos inventos de Cabaña.

Gustavo Cabaña lleva varios años dedicándose a la comedia y la imitación de personajes destacados de la sociedad paraguaya en diferentes plataformas, como el teatro, la radio y la televisión.

Mientras que La Comadre (@lacomadrepy), cuyo nombre real es Daniel Duarte, es el furor de las redes sociales, pero muy especialmente, en Instagram, donde comparte videos caricaturizando situaciones jocosas de la vida diaria.