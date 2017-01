"La La Land" encabeza la lista de nominados al Óscar 2017

El próximo 26 de febrero se llevará a cabo la 89ª entrega de los premios Óscar, y la Academia ha revelado el nombre de los nominados en cada una de las categorías.

La La Land, protagonizada por Ryan gosling y Emma Stone, encabeza la lista con 14 nominaciones, logrando alcanzar el récord histórico de Titanic, en 1997, según publica Cosmopolitan.

Esta es la lista completa:

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Viola Davis ("Fences")

Naomi Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Hidden Figures")

Michelle Williams ("Manchester By The Sea")

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Marshehala Ali ("Moonlight")

Jeff Bridges ("Hell of High Water")

Lucas Hedges Dev Patel ("Lion")

Michael Shannon ("Nocturnal Animals")

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Land of Mine" (Dinamarca)

"A Man Called Ove" (Suecia)

"The Salesman" (Iran)

"Tanna" (Autralia)

"Toni Erdman" (Alemania)

MEJOR ACTOR

Cassey Affleck ("Manchester By The Sea")

Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")

Ryan Gosling ("La La Land")

Viggo Mortensen ("Fences")

Denzel Washington ("Captain Fantastic")

MEJOR ACTRIZ

Isabelle Huppert ("Elle")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land")

Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

Ruth Negga ("Loving")

MEJOR PELÍCULA

"Arrival"

"Fences"

"Hell or High Water"

"Hidden Figures"

"La La Land"

"Lion"

"Manchester by the Sea"

"Moonlight"

"Hacksaw Ridge"

MEJOR DIRECTOR

Damien Chazelle ("La La Land")

Mel Gibson ("Hacksaw Ridge")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Denis Villeneuve ("Arrival")

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

"20th Century Women" (Mike Mills)

"Hell or High Water" (Taylor Sheridan)

"La La Land" (Damien Chazelle)

"Manchester by the Sea" (Kenneth Lonergan)

"The Lobster" (Yorgos Lanthimos y Efthymis Filipou)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

"Arrival" (Eric Heisserer)

"Fences" (August Wilson)

"Hidden Figures" (Theodore Melfi, Allison Schroeder)

"Lion" (Luke Davies)

"Moonlight" (Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

"Kubo and the Two Strings" (Laika/Focus Features)

"Moana" (Disney)

"My Life as a Zucchini" (Gebeka Films)

"The Red Turtle" (Studio Ghibli/Sony Pictures Classics)

"Zootopia" (Disney)

MEJOR DOCUMENTAL

"13" (Ava DuVernay, Spencer Averick)

"Fire at Sea" (Gianfranco Rosi)

"I Am Not Your Negro" (Raoul Peck)

"Life, Animated" (Roger Ross Williams)

"OJ: Made in America" (Ezra Edelman)

MEJOR EDICIÓN

"Arrival"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Hell or High Water"

"Moonlight"

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

"Extremis," (f/8 Filmworks en asociación con Motto Pictures)

"Joe's Violin" (Lucky Two Productions)

"4.1 Miles" (Daphne Matziaraki)

"Watani: My Homeland" (ITN Productions)

"The White Helmets" (Grain Media y Violet Films)

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

"Escuadrón Suicida" (Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson)

"A Man called Ove" (Eva von Bahr y Love Larson)

"Star Trek Beyond" (Joel Harlow y Richard Alonzo)

MEJOR CORTO ANIMADO

"Blind Vaysha" (Theodore Ushev /National Film Board of Canada)

"Borrowed Time" (Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj/Quorum Films)

"Pear Cider and Cigarettes", (Robert Valley y Cara Speller/Massive Swerve Studios y Passion Pictures Animation)

"Pearl" (Patrick Osborne)

"Piper" (Alan Barillaro y Marc Sondheimer/Pixar Animation Studios)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Guy Hendrix Dyas y Gene Serdena ("Pasajeros")

Stuart Craig y Anna Pinnock ("Bestias fantásticas y dónde encontrarlas")

Jess Gonchor y Nancy Haigh ("Hail, Caesar!")

Randy Reynolds-Wasco y David Wasco ("La La Land")

Patrice Vermette y Paul Hotte ("Arrival")

MEJOR BANDA SONORA

Nicholas Britell ("Moonlight")

Thomas Newman ("Pasajeros")

Justin Hurwitz ("La La Land")

Dustin O'Halloran y Hauschka ("Lion")

Mica Levi ("Jackie")

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

"Arrival"

"13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

"Rogue One: A Star Wars Story"

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

"Arrival"

"Sully"

"Hacksaw Ridge"

"La La Land"

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

"Deepwater Horizon"

"El libro de la selva"

"Kubo and the Two Strings"

"Doctor Strange"

"Rogue One: A Star Wars Story"

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

"Audition" (Emma Stone: escrita por Hurwitz, Pasek y Paul, "La La Land")

"Can't Stop the Feeling!" (Justin Timberlake: escrita por Max Martin, Shellback, & Timberlake, "Trolls")

"City of Stars" (Ryan Gosling: escrita por Justin Hurwitz, Pasek y Paul, "La La Land")

"How Far I'll Go" (Auli'i Cravalho: escrita por Opetaia Foa'i, Mark Mancina, Lin-Manuel Miranda, "Moana")

"The Empty Chair" (Sting: escrita por J. Ralph, "Jim: The James Foley Story)

MEJOR CORTO

"Ennemis Intérieurs" (Sélim Azzazi)

"La Femme et le TGV" (Timo von Guten)

"Silent Nights" (Aske Bang y Kim Magnusson)

"Sing" (Kristof Deák y Anna Udvardy)

"Timecode" (Juanjo Giménez)