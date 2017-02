“El niño” de ET 35 años después

VIDEO. El pequeño Elliot, de la película ET, ahora ya cuenta con 45 años y vive alejado de la fama en su casa de Los Ángeles.

No todo fue bueno para Thomas Henry, quien escarnó a Elliot, ya que tras el filme se volvió un ermitaño. En 2012, Thomas confesó en una entrevista, cómo había sido su vida después de la cinta:

“Por supuesto que ha habido veces que me he arrepentido de ser el niño de E.T. Mi mundo se volvió completamente loco. Tenía esa estúpida fama con la que no puedes ir a ningún sitio. Fue así durante los primeros seis meses que E.T. estuvo en los cines. Salía y era asaltado. Yo era un niño tímido y ser abordado todo el tiempo por adultos me asustaba. Era como un fenómeno de circo, pero sólo tenía que soportarlo cuando salía de casa, así que dejé de salir. Me convirtió en un ermitaño de 11 años”, fue lo que dijo en aquel momento de acuerdo a lo consignado por Cosmopolitan.

Luego de la historia consagratoria continuó su carrera en el cine. Desde 'ET, el extraterrestre', Thomas Henry participó en cintas como 'Fuego en el cielo' (1993), 'Curse of the Starving Class' (1994), L'eyendas de pasión' (1994), 'Bombshell' (1996), 'Hijacking Hollywood' (1997), 'Niagara, Niagara' (1997), 'Suicide Kings' (1997), 'Moby Dick' (1998) y 'Fever' (1999).

Actualmente lleva una vida normal en un barrio residencial de Los Ángeles junto a su esposa e hijos: "Lo hice mejor que E.T.... ¡Él está descansando en una caja en alguna parte!".

Imágenes de cómo se ve ahora se encuentran abajo: