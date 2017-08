Universidades de EE.UU. presentarán ofertas académicas

El próximo viernes 1 de septiembre, representantes de universidades de los Estados Unidos arribarán Paraguay para informar a interesados sobre ofertas de grado, postgrado, maestría, doctorado e inglés intensivo.

Todas estas actividades formarán parte de la Feria EducationUSA y se organiza en compañía de los emisarios de diversas casas de estudios. Será la tercera edición en nuestro país de la iniciativa que es la más grande de universidades estadounidense en Latinoamérica.

La misma tendrá lugar el 1 de septiembre a las 17.30 hasta las 21.30 en Hotel Sheraton de Asunción. Año tras año, el encuentro reúne a gran número de instituciones de enseñanza superior de los Estados Unidos para presentar su oferta académica a los interesados en estudiar en el exterior.

El acceso es libre y gratuito para el público en general, el interesado solo debe inscribirse en este link. Para materializar esta labor, se cuenta con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay y al Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).

Durante la feria, los interesados podrán contactar con la oficina de EducationUSA Paraguay que brinda asesoramiento gratuito a los estudiantes que están en proceso de admisión a una universidad del país norteamericano.

“Paraguay tiene jóvenes brillantes que pueden sobresalir en el sistema educativo americano, es cuestión de soñar y trabajar arduamente por esa meta”, expresó Magalí Genes, asesora de EducationUSA Paraguay.

Las instituciones educativas inscriptas para esta tercera edición en Paraguay son: Boston Architectural College, Creighton University, Florida International University - English Language Institute, Full Sail University, Indiana University Bloomington, Keck Graduate Institute, La Roche College, Miami International University of Art & Design, NYU Tandon School of Engineering, Temple University, University of Florida, University of Missouri - Columbia, University of South Alabama, University of South Florida y West Virginia University.